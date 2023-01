Pd | Furfaro | ' urgente alternativa a destra che odia le donne'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Un accanimento contro i poveri e un attacco continuo ai diritti delle. Non bastavano le modifiche regressive a Opzione Donna in legge di bilancio, discriminando lea seconda del numero dei figli, ora Fratelli D'Italia ha presentato una legge per i diritti del concepito che è un vero e proprio attacco al diritto all'aborto". Così Marco, deputato Pd e portavoce nazionale della mozione Schlein, intervenendo all'assemblea regionale del Comitato delle Marche a sostegno della candidata a segretaria del Partito Democratico. "Vogliono cancellare il diritto della donna di autodeterminarsi nella scelta di diventare madre o meno. Se a questo associate che le politiche regionali dove governano, come nelle Marche, sono espressamente orientate a limitare il diritto di scelta, limitando l'accesso ai ...

La Svolta

