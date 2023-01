Pd | De Micheli | ' serve cambio radicale del modello organizzativo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di undel. Io sto diventando la sindacalista degli iscritti, non esiste una associazione senza una valorizzazione dei soci, senza che possano decidere alcunchè. Altrimenti semplicemente non si iscriveranno più. Non possiamo più permetterci unverticistico. Siamo di sinistra, le persone si aspettano un qualcosa in più in fatto di partecipazione". Lo ha detto Paola Deall'Assemblea del Pd.