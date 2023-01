Pd | De Micheli | “Non possiamo più permetterci un modello verticistico”

(Di sabato 21 gennaio 2023) ROMA – “Noi non cipiù permettere un, come uscito in questi anni, non regge più, ma perché siamo di sinistra, perché le persone da noi si aspettano di più di democrazia interna, non di meno”. Così l’ex ministra alle infrastrutture Paola De, candidata segretaria del Partito Democratico, all’assemblea del Pd. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

... come uscito in questi anni,regge piu', ma perche' siamo di sinistra, perche' le persone da noi si aspettano di piu' di democrazia interna,di meno'. Cosi' Paola De, candidata ......checostruirò un altro partito alternativo al Pd'. Al di là delle parole di Letta, i quattro candidati alla Segreteria del Partito Democratico sono pronti : Stefano Bonaccini, Paola De, ... Pd, De Micheli: non possiamo più permetterci modello verticistico Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Jovanotti diceva, in una canzone, io voglio un grande chiesa da Che Guevara a madre Teresa. Mi sono domandata se il Pd stava svolgendo questo ruolo di chiesa laica che por ...