Pd | De Micheli | ' non ha svolto quel ruolo di chiesa laica che cantava Jovanotti'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "diceva, in una canzone, io voglio un grandeda Che Guevara a madre Teresa. Mi sono domandata se il Pd stava svolgendo questodiche porta avanti quei valori. La risposta non è stata positiva. Ma credo che le ragioni dei nostri errori e delle nostre sconfitte nel Congresso stanno emergendo". Lo ha detto Paola Deall'Assemblea Pd. "Il manifesto è un buon punto di arrivo della Costituente, penso a un approfondimento sulle regole della democrazia interna, troppo annacquate", ha spiegato la candidata alla segreteria dem aggiungendo "Non sono convinta che il tentativo di sostituirci sia stato sconfitto. C'è l'idea che siamo sostituibili e che qualcosina si possa fare. Il Congresso deve essere una risposta a questo ...