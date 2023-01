Pd | De Micheli | ' chiedo unità e lealtà | finto unanimismo ha fatto solo danni'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen (Adnkronos) - "Ho sempre creduto nell'ma non. Troppisono stati generati da unin tante esperienze di segreteria che poi ci hanno lacerato, hanno messo i dirigenti con le spalle al muro in modo irrecuperabile. Diciamoci le cose in faccia ma con atteggiamenti diversi, con obiettivo la sintesi e comportamenti leali". Lo ha detto Paola Deall'Assemblea del Pd.

La Svolta

Scena e retroscena della grande cattura: con Alajmo, De Micheli, Sisto e le nostre firme... proponendo un patto per lavorare comunque tutti e 4 insieme dal giorno dopo le primarie ai tre competitor nella lunga maratona: Elly Schlein, Paola De Micheli, Gianni Cuperlo.