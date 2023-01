Il Sannio Quotidiano

La bordata di DeUna replica al veleno è arrivata da Paola De, anche lei in corsa ... Nella giornata di oggi Enricointerverrà in Assemblea per illustrare il "lodo" sul Manifesto ...... l'ex ministro Paola De, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e i parlamentari ... a differenza di quanto accaduto in passato con Renzi per esempio,e il gruppo dirigente non si ... Pd: De Micheli a Letta, ‘sulle amarezze scriviamo un libro insieme’ Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Un grazie a Letta, in questi due anni abbiamo avuto visioni diverse ma so una cosa, tutte le volte tu eri animato dall’amore per la comunità. Sulle amarezze, scriviamo un l ...Al via l'assemblea "costituente" del Pd, a cinque settimane dalle primarie del 26 febbraio. Baruffe fra i candidati, De Micheli zittisce Schlein che non esclude il cambio del nome, Bonaccini scende da ...