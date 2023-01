Pd | Cuperlo | ' è congresso più importante | stavolta in discussione ci siamo noi'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Innoi e il nostro destino. E per questo credo sia ilpiù. Anche perchè oggi al governo c'è una destra che in questi tre mesi ha mostrato il suo volto e anche solo per questo c'è il dovere di costruire un'alternativa. Che va costruita dal basso con dei comitati per l'alternativa". Così Gianniall'assemblea del Pd.

IlPiacenza

Il lavoro Al centro di questoc'è il lavoro, pilastro di tutte le mozioni in campo e '... Gianniricorda che "all'epoca non lo votai e penso sia stata una scelta giusta perchè quella ...Com'è noto il percorso verso ile l'elezione del Segretario del PD si è arricchito di quattro proposte congressuali: Bonaccini, Schlein, De Micheli e. È un dibattito importante, com'... Pd, Gianni Cuperlo a Piacenza in vista del congresso I dem entrano nel vivo della fase congressuale, cercando di lasciarsi alle spalle le polemiche sui tempi e le regole delle primarie, per ...Il documento di Panieri e sette primi cittadini del Circondario già sottoscritto da 139 fra politici ed esponenti della società civile ...