Pd | Bonaccini | ' se perdo mi metterò a disposizione di chi vince'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "In giro per l'Italia sto trovando una risposta che non mi aspettavo. E ora mettiamoci tutta l'energia di cui siamo capaci e se perderò midi chi". Così Stefanoall'assemblea Pd.

La Svolta

Così Stefanoa Bologna alla presentazione del libro di Lucia Annunziata, 'L'inquilino', con Piero Ignazi. 'Se io non dovessi vincere, non chiederò nulla per me ma se mi chiedono di dare una ...Mancini: 'un fratello' redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Ocean Viking, bufera su. Rosso (FdI): ha insultato la Liguria, chieda scusa Plinio: onore a Msi e Giorgio ... Ultimo'ora: Pd: Bonaccini, 'se perdo mi metterò a disposizione di chi ... Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “In giro per l’Italia sto trovando una risposta che non mi aspettavo. E ora mettiamoci tutta l’energia di cui siamo capaci e se perderò mi metterò a disposizione di chi ...Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Un partito con cultura di governo che a ogni critica affianca una controproposta. Questa è la condizione per avere cultura di governo anche se stai all’opposizione”. Così ...