Pd | Bonaccini | ' primarie? Noi unici a far scegliere segretario a elettori'

Open

...per le, è conciliante, in linea con l'atteggiamento tenuto fin dall'inizio della fase congressuale. Pd, l'assemblea su manifesto, regole e nome - Il testo I sondaggi contrastanti -...Così Elly Schlein , in corsa alla segreteria nazionale del Partito democratico insieme a Stefano, Paola De Micheli e l'ex presidente del partito Gianni Cuperlo , ha lanciato la sua sfida ... Stefano Bonaccini e le primarie del Pd: «Sono stato comunista e non me ne vergogno» Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Mi chiedono quale è l’asticella per dire che le primarie saranno state un successo. Faremo in modo che vengano più persone possibile ma siamo l’unico partito che chiama do ...Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Mi chiedono dell’asticella elettorale, faremo di tutto per farne venire di più. Ovunque stiamo andando la fiducia cresce”. Lo ha detto Stefano Bonaccini all’Assemblea Pd, p ...