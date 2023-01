Pd | Bonaccini | ' dobbiamo essere capaci di dire in 30 secondi chi siamo'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Io ho invidiato M5S, Fdi e Lega perchè in 30capivi chi sono. Ecco in 30posche noiquelli che su sanità e istruzione, noiquelli che pensano che lo Stato deve garantire diritti universali e un povero ha lo stesso diritto di un ricco dicurato e istruito? Ecco l'ho detto in 30. Poi vanno fatte le battaglie conseguenti". Così Stefanoall'assemblea del Pd.

La Svolta

" Noivivere un senso di unità e di rispetto tra noi, che viene prima di tutto. La forza ... Poi la patata bollente passerà nelle mani di chi assumerà le redini del Pd: Stefanoed ...... in corsa alla segreteria nazionale del Partito democratico insieme a Stefano, Paola De ...considerare la transizione demografica parte del futuro incerto dentro alla quale siamo ... Ultimo'ora: Pd: Bonaccini, 'dobbiamo essere capaci di dire in 30 ... Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Io ho invidiato M5S, Fdi e Lega perchè in 30 secondi capivi chi sono. Ecco in 30 secondi possiamo dire che noi siamo quelli che su sanità e istruzione, noi siamo quelli ch ...Roma, 21 gen (Adnkronos) – “La stragrande parte delle persone che incontro mi pongono due problemi: i redditi, va tagliato il costo lavoro per aumentare le buste paga, e la Sanità pubblica. Dobbiamo d ...