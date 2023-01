La Ragione

L'nazionale costituente 'il Manifesto per il Nuovo Pd 'Italia 2030 '. E' quanto si legge nel testo della proposta di dispositivo che oggi il segretario, Enrico Letta, chiederà all'...ROMA " "L'nazionale costituenteil Manifesto per il Nuovo Pd "Italia 2030. Il Manifesto è la base politica della nascita del Nuovo Pd e l'invita circoli e aderenti a una ... Pd: assemblea approva modifiche Statuto con 546 sì Roma, 21 gen. (Adnkronos) – L’assemblea del Pd ha approvato le proposte di “armonizzazione dello Statuto” con 546 voti a favore, 32 astenuti e 10 contrari.Roma, 21 gen (Adnkronos) – Nuove regole Congressuali, con le modifiche al calendario approvate nell’ultima Direzione, e nuovo Statuto per “armonizzarlo alle nuove regole”. E’ stata la presidente della ...