Pd | Ascani | ' sia riformista | si ispiri a Ulivo'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Quando ci diciamo riformisti non diciamo qualcosa di vacuo, di vuoto o di alternativo all'essere progressisti. Siamo tutti riformisti perché crediamo nella possibilità di cambiare quello che non funziona, attraverso un faticoso e paziente processo di riforma. La stagione più grande della nostra storia politica in questo senso è quella dell'" Così Anna, vicepresidente della Camera e vicepresidente Pd, all'Assemblea nazionale del Partito Democratico. "Nella stagione ulivista, il centrosinistra ha saputo interpretare la volontà della maggioranza delle cittadine e dei cittadini italiani: mettendo in discussione lo status quo, cambiando la realtà e facendo le riforme. Riconoscendo che veniamo da lì, da quel simbolo dell'che è dentro il nostro simbolo Pd, abbiamo la strada tracciata, non ...