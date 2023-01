Pd | al via assemblea | voto su Manifesto valori e regole congresso

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Al via con l'inno europeo e quello dell'Italia l'nazionale del Pd a Roma. Il parlamentino dem è chiamato a votare leper ile ildeiattorno a cui si sono accese polemiche in questi giorni e su cui, ieri, è stata trovata un'intesa grazie alla mediazione di Enrico Letta con i 4 candidato alla segreteria e Roberto Speranza. Il punto di equilibrio tra chi come l'area Bonaccini critica metodo e merito dele chi come Articolo 1 chiedeva il passaggio delsul documento perché decisivo rispetto al rientro nel Pd, è stata trovata da Letta in una formula che tiene insieme l'esigenza di avere una base di discussione per un Nuovo Pd (per andare incontro a 'bersaniani' e sinistra Pd) e allo ...