Pd | “accordicchio” al ribasso Via libera al Manifesto dei valori ma in 11 lo bocciano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 gennaio 2023) La montagna ha partorito il topolino. L’assemblea del Pd alla fine di una giornata complicata e ‘avvolgente’ ha approvato ildei. La tavola sacra che porterà il Nazareno al fatidico congresso di marzo con ben 4 sfidanti alla segreteria. L’unanimità non è nelle corte dei democratici: il‘passa’ al parlamentino dem con 11 voti contrari e 24 astenuti. Peggio per il nuovo Statuto che è stato approvato con 18 voti contrari e 22 astenuti. Pd, viaaldei: in 11 dicono no Da oggi si apre ufficialmente il conto alla rovescia verso. Davanti alla platea scaldano i muscoli i quattro candidati alla segreteria post-Letta: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. “Siete stati tutti convincenti, faccio fatica a scegliere ...