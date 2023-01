Pattinaggio di Figura | l’Italia pronta per gli Europei in Finlandia

(Di sabato 21 gennaio 2023) L’Espoo Metro Arena si prepara ad ospitare i Campionatididi, evento in programma da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio sul ghiaccio di Espoo (). Nella cittadina scandinava sono previste otto gare tra individuale maschile, individuale femminile, prove di coppia e danza sul ghiaccio. Sono in totale quattordici gli Azzurri convocati per la prestigiosa rassegna continentale. Si tratta di Gabriele Frangipani (individuale maschile), Daniel Grassl (individuale maschile), Matteo Rizzo (individuale maschile), Lara Naki Gutmann (individuale femminile), Lucrezia Beccari/Matteo Guarise (coppia), Sara Conti/Niccolò Macii (coppia), Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (coppia), Charlene Guignard/Marco Fabbri (danza sul ghiaccio) e Victoria Manni/Carlo Roethlisberger (danza sul ghiaccio). ...

Olympics

Tutto pronto per i Campionati Europei didi, evento in programma da mercoledì 25 a domenica 29 gennaio sul ghiaccio della città della regione dell'Uusimaa, in Finlandia. Sono previste otto gare tra individuale maschile, ...Ed è ancora Jeff Gillooly ad essere unacardine nello scandalo che coinvolse Tonya Harding, ... che ha sempre professato la sua innocenza, fu costretta dunque ad abbandonare ilLa provincia autonoma si sfila: troppo alti i costi da affrontare. Cirio e Lo Russo in pressing dagli Usa: "Nostri impianti a disposizione" ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...