Pasquale Calamia | l' ex consigliere che si oppose alla mafia | “Casa bruciata | auto vandalizzata mi esposi e me la fecero pagare”

(Di sabato 21 gennaio 2023) "Mi schierai contro di lui pubblicamente, anche se qualcuno in paese mi diceva: chi te lo fa fare?"

la Repubblica

PALERMO - "Questa città ha enormi opportunità davanti a sé, ma sconta il fatto di aver dato i natali a Matteo Messina Denaro . Mi auguro che questo latitante possa finalmente essere arrestato in tempi ...PALERMO - "Questa città ha enormi opportunità davanti a sé, ma sconta il fatto di aver dato i natali a Matteo Messina Denaro . Mi auguro che questo latitante possa finalmente essere arrestato in tempi ... Pasquale Calamia, l'ex consigliere che si oppose alla mafia: “Casa bruciata, auto vandalizzata mi esposi e me… PALERMO - "Questa città ha enormi opportunità davanti a sé, ma sconta il fatto di aver dato i natali a Matteo Messina Denaro. Mi auguro che questo latitante possa finalmente essere arrestato in tempi ...