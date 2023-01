PARMA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 gennaio 2023) llnella 21^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà ildi mister Fabio Pecchia, gara in programma sabato 21 gennaio allo stadio “Tardini”. Calcio d’inizio alle ore 14. A dirigere l’incontro sarà il signor Giovanni Ayroldisezione di Molfetta. A coadiuvarlo gli assistenti Antonio Vono di Soverato e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale sarà Roberto Lovisonsezione di Padova. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo. La prossima sarà la 12ªtotale train Serie B. Sono 7 i pareggi e 4 vittorie dei biancorossi. In Serie B i ducali non hanno mai vinto. Quella emiliana inoltre è la squadra affrontata più volte dagli umbri, tra quelle contro cui ...