Papa Francesco | Omelie non sono conferenze | durino 8-10 minuti

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 21 gennaio 2023) Durante il Corso internazionale di formazione per i responsabili diocesani delle celebrazioni liturgiche,è tornato sul tema della riduzione della durata delledurante le messe. "Per favore, leun disastro", è stato il commento netto del pontefice, che in merito alla durata delle prediche dei sacerdoti ha tracciato delle linee guida precise. "Devono durare 8-10, non di più. E sempre un pensiero, un affetto, un'immagine, che la gente si porti a casa qualcosa. L'omelia non è una conferenza, è un sacramentale: la si prepara in preghiera, con spirito apostolico". Al contempo, però, lenon devono calare dal punto di vista della qualità delle riflessioni che propongono ai fedeli. “Andare nelle parrocchie e non dire nulla di ...