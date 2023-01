Papa Francesco | il cardinal Mueller | «Intorno a lui un cerchio magico che decide le nomine Su abusi privilegiati i suoi amici»

Ultras, al via direttiva Piantedosi I temi sociali al centro del colloquio trae Meloni Il pontefice e la premier durante l'incontro durato 35 minuti hanno discusso tra l'altro dei ...Lo ha detto Romano Prodi dopo un colloquio privato con. L'ex presidente della Commissione Europea ha spiegato a Vatican News che *l'Africa è come una pianta: ha bisogno di vent'anni ...“Andare nelle parrocchie e non dire nulla di fronte a liturgie un po’ sciatte, trascurate, mal preparate, significa non aiutare le comunità, non accompagnarle. Invece con delicatezza, con spirito di f ...Francesco di Sales è stato un «uomo ponte» per definirlo con le parole di Papa Francesco, che ha testimoniato la sua fede in un contesto ostile, vivendo un tempo di passaggio.