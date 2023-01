Paolo Bonolis | non solo Sonia Bruganelli | avete mai visto la sua ex moglie?

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ecco con chi era sposato prima il conduttore. Volto di punta Mediaset ormai praticamente da decenni,è uno dei conduttori al momento più amati, stimati e apprezzati della nostra televisione; i suoi programmi hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell’intrattenimento del piccolo schermo, realizzando ascolti davvero da record. Conoscete chi è l’ex-del conduttore? Ecco chi c’era prima di(Credits: Instagram) – IlovetradingDa Bim bum bam a Chi ha incastrato Peter Pan?, passando poi per Ciao Darwin, Avanti un altro! e tantisismi anni, non si contano i progetti di successo di, molto spesso realizzati in coppia con Luca Laurenti. Oltre ad una brillante carriera,è riuscito a costruirsi nel ...