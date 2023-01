PALINSESTI 22-28 GENNAIO 2023 | PARTE BLACKOUT | SCHINDLER’S LIST | NAME THAT TUNE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 21 gennaio 2023) Itv Rai, Mediaset, La7 e altre tv dal 22 al 28. Da segnalare il debutto della serie di Rai1 “: Vite Sospese” con Alessandro Preziosi e i film in occasione della Giornata della Memoria, oltre al ritorno di. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Le Indagini di Lolita Lobosco 2 1°TvL: Vite Sospese NEWM: Vite Sospese 1°TvM Zack, Cane Eroe 1°TvG Che Dio ci aiuti 7 1°TvV The Voice SeniorS Tali e Quali D Thor: Ragnarok 1°TvL GF VipM Storia di una Ladra di LibriM L’Ora LegaleG Odio l’EstateV Fosca Innocenti 2 1°TvS C’è Posta per Te Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Fire Country 1°TvL Boss in IncognitoM BoomerissimaM La Porta Rossa 3 1°TvG ...