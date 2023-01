Palese ingiustizia I legali Juve vanno all' attacco sulle plusvalenze

Leggi su iltempo

(Di sabato 21 gennaio 2023) «L'odierno accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d'Appello Federale ci pare costituisca unadisparità di trattamento ai danni dellantus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato». Così, in una nota, gli avvocati Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa,dintus Football Club. «Attendiamo di leggere con attenzione le motivazioni per presentare il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia evidenziamo, fin da ora, che alla solantus e ai suoi dirigenti viene attribuita la violazione di una regola, che la stessa giustizia sportiva aveva ripetutamente riconosciuto non esistere. Riteniamo che si tratti di unaanche nei confronti di ...