Calciomercato.com

Insieme a lui, deludono, Di Mariano e Vido . Ventiquattro punti in diciannove giornate dicono che il Palermo, tutto sommato, è in linea con i suoi programmi . 'Una stagione di assestamento' ...E poi, impossibile non premiare, il match winner: prestazione generosa la sua, quasi perfetta. Adesso lo scontro diretto in trasferta a Cosenza , per incamerare altri punti e lasciarsi ... Palermomania: Marconi, non ci sono paragoni | Altri campionati ...