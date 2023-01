Palazzo Chigi | spesa personale alle stelle | Meloni spiazza tutti

Leggi su quifinanza

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ancora poche ore e saranno trascorsi esattamente tre mesi da quel 22 ottobre scorso in cui la premier Giorgiai suoi ministri salirono le scale del Quirinale per poi sfilare uno ad uno davanti a Sergio Mattarella. La cerimonia istituzionale del giuramento nelle mani del Capo dello Stato rappresentò l’apice della gloria (almeno dal punto di vista mediatico) di un governo visto come la piena espressione della volontà popolare, dopo anni di esecutivi basati su accordi politici, trattative segrete e compromessi parlamentari. Eppure, nei successivi 90 giorni di attività, l’esecutivo di centrodestra ha mostrato di non potersi distanziare più di tanto dall’operato dei predecessori. L’esempio più lampante lo si è avuto in occasione dell’approvazione della legge di Bilancio: il testo approvato dal Consiglio dei ministri e poi riemerso – non senza ...