Pagelle Fiorentina-Torino 0-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 21 gennaio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi i viola sembrano partire meglio ma piano piano ilprende possesso del campo e prende una traversa clamorosa con Demba Seck. La partita si sblocca con un tiro a giro fantastico di Miranchuk che lascia immobile Terracciano e sigla la rete dello 0-1. Nella ripresa i padroni di casa ci provano, ma con molta confusione e poca qualità. Jovic prova una girata al volo ma termina alta. Nel finale, al 90?, Milinkovic Savic prima in uscita e poi con una grande parata salva lo 0-1. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/23:Torino Ledei protagonisti del match trae Torino, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Miranchuk al termine del primo tempo FLOP: ......