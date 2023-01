Padre dona i propri reni a uno sconosciuto | Il nobile motivo lascia a bocca aperta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ungeneroso ha deciso dire iad uno: la decisione è motivata da unavolontà. Lazione di organi è un gesto di puro altruismo, specie se viene fatta mentre si è ancora in vita e se lo si fa senza sapere chi sarà il destinatario di un regalo che potrebbe cambiargli radicalmente la vita. Di rado si sentono storie di questo tipo, ma quando succede la sola idea che qualcuno possa compiere un gesto così altruisticofiducia nell’umanità e un senso di benessere a chiunque venga a conoscenza del bel gesto.a uno(kronic.it)Dalla Gran Bretagna è arrivata in questi giorni la bella storia di altruismo di Arfon Jones, ...

IL GIORNO

I nonni ebbero tre figli, tra i quali mio. Mia madre era anche lei siciliana, di famiglia marsalese; papà la conobbe perché mio nonno materno era venuto a lavorare a Cesena, alla Stock. I miei ...'Mio, nei suoi ultimi momenti di vita, mi ha dato un messaggio per mamma: 'Dille che noi vediamo ... sentire che sono ancora nei pensieri degli spettatori di tutto il mondo, mi emoziona e mi... Bergamo, padre dona polmone per salvare il figlio: primo trapianto da vivente in Italia - Cronaca Era il mese di ottobre del 2021 quando si è aperta, in collaborazione con il Centro missionario diocesano, la raccolta fondi della Caritas di Senigallia sulla piattaforma Ridiamo dignità per l’acquist ...Padre dona polmone al figlio malatoAll'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo è stato eseguito il primo trapianto di polmone da vivente in Italia. Un uomo ha infatti donato parte di un polmone al figlio d ...