Padova | gatto abbandonato al canile con 50 euro e una lettera

(Di sabato 21 gennaio 2023) Unin un trasportino, una banconota da 50e un biglietto, scritto a mano. Singolare scoperta quella fatta giovedì, davanti all’ingresso del rifugio San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, in provincia di. “Per favore, aiuta questo. Non per colpa sua, non posso più prendermi cura di lui. È unda casa che è stato molto amato. Mi dispiace così tanto. Il mio amore è spezzato per lasciarlo con te”.

