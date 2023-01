Ottimista sul suo ruolo in Europa Metsola punta su Meloni

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sono tanti i temi con cui deve confrontarsi Roberta, presidente del Parlamento europeo. Dal Qatargate alla guerra in Ucraina, l'è sotto attacco e le istituzioni devono fare fronte comune per reggere il peso delle responsabilità. Robertaprova a tenere la barra dritta e, in un'intervista a La Stampa, fa il quadro dell'azione. Parla anche del nostro premier Giorgiadi cui apprezza ilsvolto in. «Ho incontrato la presidentetre volte. Ogni volta ne sono uscitasul suocome primo ministro italiano in una prospettiva europea e in relazione ai partner». Lo ha detto alla Stampa Robertaa proposito della possibilità che Fratelli d'Italia potrebbe essere ...

TUTTO mercato WEB

Kiev si dice. Scommette sui carri armati che potrebbero arrivare dall'Occidente. Gli ... Stanno agonizzandopiano dei proiettili per obici e mortai, che stanno facendo la differenza al ...Ma la Germania ètavolo la nuova proposta presentata dalla Commissione europea che mira a fissare un tetto di 275 euro a megawattora ai... Ok Iva al 5% per fornitura gas aggiudicata in ... Ottimista sul mercato Juric: "Non mi sbilancio. Vedo mancanze, ma gennaio è pericoloso" Sono tanti i temi con cui deve confrontarsi Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Dal Qatargate alla guerra in Ucraina, l'Europa ...Giornata di vigilia in casa del Torino di Ivan Juric. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Torino Ivan Juric alla vigilia della gara di Serie A contro la Fiorentina. Torino, Juric: “I ...