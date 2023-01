Ostiamare | Di Paolo rivela la ‘truffa’ | contatori della luce taroccati per pagare di meno | danni per 40 mila euro

(Di sabato 21 gennaio 2023) Mamme che protestano sui social perché le loro figlie pattinano al buio. “Le atleteOmega pattinaggio si allenano pericolosamente al buio perché, come comunicato dalle allenatrici, la società Ostia Mare Calcio non consente l’illuminazionepista”. Auto che illuminano la pista per consentire alle ragazzine di fare piroette e giri di campo senza cadere. Una situazione incredibile, quella che si registra a Ostia, nel complesso che ospita anche lo stadio Anco Marzio. Lo stesso di quell’che ormai da un’anno gioca fuori lontano dai suoi tifosi – a porte chiuse o addirittura ospitato da altre società che mettono a disposizione il proprio campo – a causamancanzacertificazione per l’agibilità per il pubblico rilasciata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo. Certificazione ...

