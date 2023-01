Orrore in carcere per Dani Alves | durante la prima notte in cella

(Di sabato 21 gennaio 2023)ha sconvolto il mondo del calcio con la notizia del suo arresto. Dopo essere stato denunciato da una donna di 23 anni, il fuoriclasse brasiliano è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale. I fatti risalgono a dicembre 2022, mentre la denuncia è stata depositata all'inizio del nuovo anno: il giudice ha deciso di accogliere la richiesta della Procura e ha disposto ilper. Stando a quanto riportano i media spagnoli, la suain prigione è stata un incubo: d'altronde è stato deciso di non concedergli i domiciliari perché esisteva un “rischio di fuga” da parte del terzino, che alla luce della sua capacità economica, della doppia nazionalità brasiliana e spagnola e della sua residenza in Messico avrebbe potuto ...

Il Riformista

in Campania , dove un uomo violenta la figlia minorenne di alcuni amici, incastrato dal Dna ... Con quello si sono aperte così le porte delper un 58enne di Altavilla destinatario di una ...Per il presunto omicidio della 41enne di Osimo , in provincia di Ancona , è accusato il marito Tarik El Ghaddassi , marocchino , di 42 anni, incon l'accusa di omicidio volontario aggravato. ... Cosima Buccoliero: “Ecco perché il carcere ai ragazzi fa male” Iran, vita e morte in 15 minuti. Non è il titolo di un romanzo thriller. E’ la realtà. La realtà di un regime feroce, sanguinario, che ha deciso di utilizzare ogni mezzo per reprimere la rivoluzione ...Ad ottobre 2022 era solo in casa con lei ad Altavilla Irpina ed avrebbe violentato la figlia minorenne di alcuni amici, incastrato dal Dna ed arrestato ...