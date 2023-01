Oroscopo del Sud | Urano a favore di Ariete e Gemelli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 21 gennaio 2023) Buone notizie, amici delle stelle! L'di oggi è ricco di energia positiva ed entusiasmo! Per i segni d'acqua, è prevista una giornata piena di perspicacia e intuizione. Per i segni d'aria, aspettatevi esperienze interessanti che rinvigoriranno la vostra routine quotidiana. I segni di terra godranno di stabilità emotiva e buoni risultati prodotti da impegno costante. E infine per i segni di fuoco ci sarà molta creatività acutizzata da momentane burst progettuali. Insomma, a ognuno il suo! Che la fortuna sia con voi tutti!Oggi gli Arieti possono sentirsi un po' tristi, come se la loro eccitazione per le piccole cose fosse svanita. L'energia del giorno non aiuterebbe molto nella realizzazione dei propri obiettivi e la pressione emotiva potrebbe diventare pesante. Centrando alcuni momenti di silenzio in grado di ...