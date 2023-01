Ornica | escursionisti travolti da una massa di neve | salvi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 21 gennaio 2023). Stavano praticando sci d’alpinismo in zona Colombera, tra il Monte Valletto e Baita Alta in territorio di, quando si è staccata unadiche ha parzialmente travolto due di loro. Il terzo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Le squadre territoriali del Soccorso alpino e speleologico sono partite subito per raggiungerli. È successo sabato mattina, 21 gennaio. Nel frattempo, gli scialpinisti hanno messo in pratica le procedure di autosoccorso, in quanto avevano con sé l’attrezzatura necessaria, artva (apparecchio di ricerca in valanga), pala e sonda. Una volta accertato che stavano tutti bene, i tre sono rientrati e hanno incontrato i soccorritori. L’intervento è finito intorno alle 14.