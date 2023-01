Orlacchio | “Vogliamo un PD al passo coi tempi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Stefano. La nascita del comitato nazionale ‘Il PD cheper una nuova sinistra’ è un evento di grande rilevanza per la campagna congressuale che si sta svolgendo.Tra le 300 firme dei promotori (http://pdche.it) vi sono nomi e personalità di estremo rilievo nel panorama politico nazionale, molti provengono dal mondo giovanile, vogliosi di una politica rinnovata e all’avanguardia, che punti sui territori, sulle giovani generazioni e sulle donne, in un contesto sociale difficile, diseguale e in pericolo a causa dei cambiamenti climatici.Una sinistra alcoiparla di come affrontare al meglio le sfide di transizione ecologica e della digitalizzazione, del divario tra nord e sud, con ...