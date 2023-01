“Opportunità Irripetibile | Sfruttiamola Ora!”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 21 gennaio 2023) SALERNO – Un trionfo per Spalletti e il suo Napoli all’Arechi: la squadra azzurra ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato e ha raggiunto quota 50 punti al giro di boa. La partita è stata decisa dai gol di capitan Di Lorenzo e da una magistrale rete di Osimhen in casa della Salernitana. Dopo la partita, il tecnico toscano ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN: “Queste partite possono essere condizionate dall’entusiasmo, dalla sufficienza, dalla troppa responsabilità. È necessario gestire bene dal punto di vista mentale e giocare sempre a pallone, mantenendo un ritmo costante. Nel primo tempo non riuscivamo a trovare spazi nella trequarti, rischiando solo di prendere una ripartenza. Ma poi due giocate in velocità hanno cambiato l’inerzia della partita. Nella ripresa la gestione è stata corretta, ma nel primo tempo dovevamo velocizzare le giocate. Il ...