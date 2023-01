Opere di mitigazione idraulica a Filettole sul Rio Rotina - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 21 gennaio 2023) La conferenza dei servizi ha dato parere favorevole al progetto. Al lavoro per una apposita variante urbanistica per preservare l'ambiente ...

LA NAZIONE

La conferenza dei servizi ha dato parere favorevole al progetto. Al lavoro per una apposita variante urbanistica per preservare l'ambiente ...Gli effetti di questi investimenti saranno evidenti tra qualche tempo, quando lecompletate e ... di cui oltre l'85% rivolto a migliorare la qualità del servizio ai clienti ed alla... Opere di mitigazione idraulica a Filettole sul Rio Rotina La conferenza dei servizi ha dato parere favorevole al progetto. Al lavoro per una apposita variante urbanistica per preservare l’ambiente naturale ...Un progetto, dal costo di circa 89,7milioni di euro dei circa 110,2 necessari per la messa in sicurezza di Bitti, dopo l'alluvione del novembre 2020. (ANSA) ...