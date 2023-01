Onda anomala investe barca di turisti italiani | morti e feriti

Libero Tecnologia

La barca era alla ricerca dei delfini oltre la prima barriera corallina quando ha 'scuffiato' e sarebbe stata investita da un', scrive il MalindiKenya.net, il portale degli italiani in ...In Kenya sei turisti italiani sono stati salvati da un natante dopo che la loro imbarcazione si è ribaltata in mare, investita da un'. La barca, con circa 40 persone a bordo, era salpata per un'escursione alla ricerca dei delfini al largo della spiaggia di Watamu . Gli italiani soccorsi sono stati ricoverati in ... L'onda anomala più alta di sempre: dove si è registrato il record Particolari agghiaccianti, emergono in queste ore, sul drammatico naufragio della barca di turisti che si è ribaltata durante un'escursione in Kenya, nella mattinata di oggi, 21 gennaio 2023 ...Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa mattina al largo di una ...