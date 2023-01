Onda anomala investe barca con 40 persone | dispersi sei turisti italiani

Esquire Italia

'Dall'hotel abbiamo visto la scuffiata della barca che è stata investita da un', a Watamu non era mai capitato niente di simile', ha poi aggiunto.'Dall'hotel abbiamo visto la scuffiata della barca che è stata investita da un'; a Watamu non era mai capitato niente di simile', ha aggiunto. IN AGGIORNAMENTO Onda anomala: questa è la più estrema mai registrata In Kenya sei turisti italiani sono dispersi dopo che un'imbarcazione si è ribaltata in alto mare, al largo di una delle più note spiagge del Paese, la località di Watamu.Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa ...