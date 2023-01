Olympiacos - Real 73 - 60 | gli highlights della super sfida del Pireo

La Gazzetta di Lucca

Guarda gli highlights diMadrid, con la vittoria dei Reds (73 - 60) che vale il sorpasso in ...CALCIO - EREDIVISIE 20:00 Excelsior - FC Volendam CALCIO - SERIE B 20:30 Palermo - Bari BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Bayern 21 - 24 19:00 algiris - Crvena Zvezda 20:00... Eurolega maschile, verso la super sfida Olympiacos-Real Madrid The atmosphere was spectacular at the mythical Palace of Peace and Friendship in Athens with the defensive players taking centre stage at the start. The Tavares-Causeur duo led the Madrid attack, but ...L'Olympiacos fa davvero paura, concede solamente 60 punti ad una squadra forte e di talento come il Real e lo supera per 73-60 grazie ad una fase ...