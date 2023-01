Oggi 21 gennaio | Sant’Agnese La bambina uccisa violentemente come un agnello

(Di sabato 21 gennaio 2023)è la martiresimbolo di candore e sacrificio per la sua difesa della purezza e il rifiuto di sacrificare agli idoli. La sua memoria è legata alla tradizionale benedizione degli agnelli e alla loro candida lana che serve da materiale per intessere un famoso paramento liturgico. Ogni 21ai canonici della chiesa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Adnkronos

Avrebbe compiuto 24 anni ieri, 20, Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte il 6 settembre 2020 a Colleferro nel ... "Avrebbe compiuto 24 anniWilly Monteiro Duarte, ucciso mentre ......il sopravvento quando si sono incontrate in singolare e questo predominio è si è riproposto..." Garcia (Fra) o Siegemund (Ger) Sabalenka " Bencic (Svi) Vekic (Cro) " Fruhvirtova (Cze) 21... Covid oggi Sardegna, 162 contagi e 3 morti: bollettino 19 gennaio Fasano - Al via le fasi preliminari della Coppa Italia di serie B2 che si disputeranno dal 21 al 29 gennaio prossimo e che decideranno le 4 finaliste che il prossimo 7/8 aprile prossimo giocheranno le ...I cavalloni alti otto metri hanno fatto ondeggiare il battello della Laziomar che è rimasto in balìa della tempesta per diverse ore. È successo nel pomeriggio del 20 gennaio e alcune persone che passa ...