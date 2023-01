(Di sabato 21 gennaio 2023) Massimo, ex terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul 'momento no' dele sulla prossima sfida contro la Lazio

Pianeta Milan

Massimoha il cuore diviso a metà. "Lazio e Milan sono le squadre in cui ho giocato di più". La Lazio "... Una primache sta facendo molto rumore "Io non drammatizzerei così tutto quanto. È ...Era lo 'Scisma d'Occidente' , la più gravevissuta fino ad allora dalla Chiesa cattolica. ... L'11 novembre 1417 , fu eletto papa il cardinaleColonna , che scelse il nome del santo del ... Oddo: “Crisi Milan Non drammatizzerei così. Leao può fare molto di più” Massimo Oddo, allenatore, ha parlato in vista del prossimo match del campionato di Serie A tra Lazio e Milan Massimo Oddo, allenatore, ha parlato in vista del prossimo match del campionato di Serie A ...Quarta sconfitta consecutiva per il Fiorenzuola, che al Pavesi cade davanti all’Ancona. Decide la gara una rete di Moretti nei minuti finali del primo ...