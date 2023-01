Occupazione coatta | Sanremo | altra bomba contro i Maneskin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Qualcuno salvi la Rai dall'dei”. Così Dagospia ha commentato alla sua maniera l'annuncio di Amadeus, che durante l'edizione delle 20 del Tg1 ha svelato la partecipazione della rock band romana per il terzo anno consecutivo al Festival di. D'altronde Damiano David e compagni sono esplosi proprio sul palco dell'Ariston: dopo la vittoria hanno riscosso un successo internazionale travolgente, tanto da diventare amatissimi anche all'estero e in particolare negli Stati Uniti. “Non vediamo l'ora - hanno fatto sapere i- per noi è sempre un onore”. Amadeus ovviamente è soddisfatto di riportarli all'Ariston, dato che li vede anche un po' come un “sua” creatura: “ha una marcia in più quando ci sono i”. ...