Nunzia De Girolamo torna in tv | gli ospiti della prima puntata di ‘Ciao Maschio’

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Glidi Ciao Maschio, in onda sabato 21 gennaio in seconda serata su Rai1, saranno il conduttore televisivo Carlo Conti, l’ex calciatore e commentatore televisivo Lele Adani e l’attore e sceneggiatore Giovanni Esposito. Alla conduzioneDe. In uno studio completamente rivoluzionato, che seguirà il modello scenografico di quei club per soli gentiluomini, laavrà come filo conduttore il tema‘’manutenzione dell’amore’’. Declinato con i tre, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo.chiederà ai trecome difendono il loro amore da incursioni e tentazioni, e ...

Corriere della Sera

