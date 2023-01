Novate | gli Scurbatt tornano in scena e… si fanno in 3

Comune di Novate Milanese

... con 1095 violazioni, mentre sono stati 25.045accessi non consentiti alla zona ZTL. In ...Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Detenuto si toglie la vita alle,...... si devono contattare i Carabinieri Forestali che provvederanno ad eseguireaccertamenti del ...Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Detenuto si toglie la vita alle, ... Distribuzione sacchetti Mater - Bi Meteo per Sabato 21 Gennaio 2023, Novate Milanese. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima -1°C, massima 5°C ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...