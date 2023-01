Nordio gela le malelingue | “Mai pensato di dimettermi Con Giorgia c’è perfetta sintonia”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “Non ho mai minimamentedi”. Il ministro della Giustizia Carlolee mette a tacere le ricostruzioni fantasiose, ultima quella de il Foglio, che spiffera presunte dimissioni dietro le quinte. Il Guardasigilli, invece, non si muove da largo Arenula. “In primo luogo perché con la premier siamo in“.: non ho maiun attimo diPoi – aggiunge – perché le critiche, “soprattutto quelle espresse in modo scomposto ed eccentrico, sono uno stimolo a proseguire. E infine – incalza– perché la mia risoluzione sulla giustizia è passata con 100 voti contro 50 al Senato. E con la stessa percentuale alla Camera, con una standing ...

quotidianodigela.it

...giudice - risponde - Dovrebbe vedere gli sguardi dei colleghi stranieri quando racconto che a...vuole intervenire contro i cosiddetti 'abusi' 'Quali Quanti Si è violata la legge - si ...Myrta Merlino: come lo accoglie in studio - Video Nordio “Le intercettazioni per mafia e terrorismo non saranno toccate” L’Italia descritta come la Danimarca e i pubblici ministeri come una specie di associazione a delinquere. E’ incredulo Gabriele Paci, il procuratore capo di Trapani, territorio in cui è nato, cresciut ...ROMA (ITALPRESS) – “Il procuratore capo di Palermo De Lucia si è affrettato a precisare che Messina Denaro non sarebbe stato arrestato senza intercettazioni. Ieri il procuratore nazionale antimafia Me ...