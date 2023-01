Non solo -15 | ecco cosa rischia ancora la Juventus

La Gazzetta dello Sport

... la fornitura di Leopard 2 all'esercito ucraino, è il 'detto' del vertice, aumenterebbero la ... è la linea di Berlino, devono fornire in contemporanea lo stesso tipo di armi,così arriverà il ...Effettuatoin mattinata, senzapoche difficoltà, il deflusso dell'acqua dalle strade ripulendo i canali e caditoie ostruite. Da oggi, e per i giorni successivi, il borgo sarà ripulito dai ... Inter delusa da Skriniar. Altro che rinnovo: potrebbe partire a gennaio Quello che non va bene per la procura è il meccanismo della società bianconera e per questo ha deciso di applicare questa forte sanzione. Perché colpita solo la Juventus Quello che ho potuto ...Bonus docenti. L'incentivo - destinato agli insegnanti di ruolo - prevede un contributo di 500 euro per l'aggiornamento professionale. È destinato all'acquisto - ...