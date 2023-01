Nicole Murgia inventa su Nikita e Spinalbese Lui reagisce | “Ma quando mai!”

Fanpage.it

... il reality show in onda su Canale 5, stanno chiedendo la squalifica di due vipponi: Oriana Marzoli e. Entrambe le concorrenti, entrate in corsa durante la settima edizione, si sono ...Ieri notte l'ex di Belen Rodriguez durante una chiacchierata con Wilma Goich, Andrea Maestrelli eha rivelato quello che Oriana gli avrebbe detto sotto le coperte. Antonino Spinalbese ... A Nicole Murgia piace Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli: Se ti va di fare qualcosa con lui fallo Dopo essere uscita dalla Casa del Gf Vip, Dana Saber è tornata sui social e ha risposto ad alcune domande da parte dei fan.Nicole e Milena sono le personal trainer di questo sabato e guidano i VIP in una nuova sessione di esercizi a corpo libero ...