Nicola in conferenza | “Abbiamo fatto quello che potevamo fare” | poi il commento sui fischi

CalcioNapoli24

L'allenatore della Salernitana, Davide, ha analizzato instampa la gara con il Napoli. 'Come valutare la prestazione Una ritrovata compattezza che stavamo perdendo nelle ultime quattro partite, avevamo baricentro più ...... dobbiamo mantenere questo livello di professionalità' ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione Million Day Sabato 21 Gennaio 2023: i numeri vincenti ARTICOLO SUCCESSIVO Salernitana,in: '... Salernitana, Nicola in conferenza: "Il Napoli ha tritato tutti in Italia ed ... Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli per 0-2: "Non riuscivamo ad avere il ...Davide Nicola, tecnico della Salernitana, ha analizzato la sconfitta nel derby contro il Napoli in conferenza stampa: "Non riuscivamo ad avere il baricentro più alto e abbiamo subito un sacco di ...