Neve anche a bassa quota nel Sannio | disagi per il ghiaccio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBrusco abmento delle temperature enel. Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato, tra l'altro,il crollo di un'ala del cimitero di S. Agata dei Goti con bare e urne finite in un vallone, questa mattina in diverse località della provincia di Bento è comparsa la, copiosa soprattutto nel Fortore, sul Taburno e sul massiccio del Matese.stanno causando qualcheo alla circolazione stradale mentre in alcuni comuni, come Apice, Melizzano e Faicchio, si registrano smottamenti, allagamenti e frane.