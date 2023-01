Neve alle porte di Roma | in Abruzzo rischio valanghe «di massime dimensioni» | a Capri vento a 60 km orari | le previsioni

ilgazzettino.it

... segnala un aumento del pericolo valanghe sconsigliando vivamente le uscitealte quote al di fuori delle zone controllate e gestite. Il Bollettino nazionale dellae delle valanghe segnala ......medie - alte quote e a tutte le esposizioni, per problema connesso allafresca. Sull'Appennino meridionale il pericolo aumenta da DEBOLE 1 a MODERATO 2medie - alte quote, a tutte le ... Rally sulla neve alle Pianezze di Valdobbiadene, centrano un'auto e scappano: «Mi avete sfondato la portiera» COSENZA – E’ stata una complessa notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale e dei vari distaccamenti, per le avverse condizioni climatiche di queste ore. Due sono stati gli interve ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...