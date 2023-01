361 Magazine

... perché da quando è sbarcato su(visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart ... una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena sottosorveglianza. Ellie è l'unico essere ......per ciascuno degli utenti esterni al proprio nucleo familiare con cui condivideranno la password LaImplementazioni che comprendono ovviamente anche le modalità attraverso le quali... Netflix e la stretta sugli account condivisi, ecco cosa sta per ... Netflix e la stretta sugli account condivisi, ecco cosa sta per accadere anche in Italia e quali sono le soluzioni previste ...Alla fine Netflix ha annunciato il tanto atteso stop per gli utenti. Infatti adesso per ogni singolo account aggiuntivo si pagherà: la cifra.